Un nuovo centro di raccolta rifiuti. Zamboni: "Un incentivo in più"

Da ieri il Centro di Raccolta intercomunale di via Fazzina, in località Alberone di Riva del Po, è ufficialmente operativo e aperto al pubblico, e lo sarà d’ora in avanti per due giorni alla settimana: il lunedì dalle 12 alle 17.30 e il venerdì dalle 8 alle 17.30. La nuova struttura è stata inaugurata ieri dal sindaco Andrea Zamboni, del vicesindaco Alberto Astolfi e dall’assessore all’Ambiente e Lavori pubblici

Marco Pozzati, insieme ad Annibale Cavallari e Alfredo Amman, rispettivamente amministratore unico e direttore generale di Clara. I cittadini di Riva del Po e degli altri Comuni serviti da Clara possono dunque da oggi consegnare imballaggi in cartone e in plastica, rifiuti ingombranti, sfalci d’erba e ramaglie, grandi e piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) a titolo completamente gratuito. "Siamo fieri di questo nuovo servizio attivato per la cittadinanza – ha commentato il sindaco Zamboni –. Lo scopo è quello di portare un ulteriore presidio qui a Riva del Po. Tanto lavoro è stato fatto al fine di renderlo possibile. Speriamo che la sua gratuità incentivi chiunque al corretto smaltimento dei rifiuti, in un’ottica di preservare la pulizia del nostro comune e in generale in un’ottica ecologica. Speriamo di non dover più vedere rifiuti abbandonati, ora abbiamo un Centro di raccolta “a portata di mano”, contrastiamo il fenomeno delle discariche abusivo", ha concluso il sindaco.