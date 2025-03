Un nuovo centro per il benessere delle famiglie

Un aumento di risorse per la gestione del servizio pari a 50mila euro all’anno, per rinnovare e potenziare le risposte offerte alle famiglie che vivono sul territorio. Si è aperta sul portale Appalti la procedura riservata agli operatori economici che porterà all’affidamento del nuovo servizio del Centro per le Famiglie di Ferrara, ripensato per coinvolgere sempre di più i nuclei nella vita comunitaria. L’importo annuale è di 210mila euro, per un appalto complessivo del valore di 525mila euro. Il nuovo corso delle progettualità dedicate alle famiglie è promosso dall’assessore alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara Cristina Coletti. "Investire in questo ambito – specifica l’assessore Coletti – per mettere in campo politiche attente e mirate significa infondere nuova fiducia a tutto il sistema familiare, uno dei pilastri fondamentali della comunità. Con il riassetto del servizio puntiamo a dare nuova vitalità agli interventi incentrati sul protagonismo delle famiglie e promuovere ulteriori attività per il sostegno del processo di crescita dei cittadini più piccoli, accompagnando verso il futuro loro e i propri genitori, sin dalle prime fasi di vita. Quel che nascerà sarà un servizio di prossimità". Diversi sono gli elementi innovativi che caratterizzeranno il nuovo Centro per le Famiglie. Intanto, il nuovo servizio dell’assessorato alle Politiche per la Famiglia si connota di una maggiore prossimità. Le famiglie saranno infatti coinvolte e costantemente aggiornate attraverso un sistema di messaggistica promosso dal Settore Servizi alla Persona. Il monitoraggio delle azioni svolte, in capo all’ente gestore, farà invece in modo che il Comune di Ferrara possa essere costantemente aggiornato sulla qualità del servizio reso alla cittadinanza.