Un nuovo database sulle incisioni di Guercino

C’è grande attesa in città per il film dedicato a Guercino che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento si accinge a presentare, e che fa parte di un triennio in cui l’ente ha investito molte risorse per l’arte e la cultura del territorio. "E’ parte di un impegno più complesso nato tre anni fa a favore della promozione del territorio attraverso l’arte e la cultura. Un progetto su cui abbiamo investito parecchie risorse finanziare – sottolinea la presidente della Fondazione Raffaella Cavicchi –. Fin dall’apertura del cantiere della Pinacoteca nel 2020 ci siamo impegnati a fare scelte a supporto del nuovo contenitore culturale della città, abbiamo acquistato nuove opere d’arte da inserire nel percorso artistico di Guercino, che mancavano alla collezione del Comune, che saranno esposte con comodato gratuito all’interno della Pinacoteca, per essere fruibili al pubblico, rappresentando uno degli elementi di novità rispetto al passato". Dipinti entrati a far parte della collezione di arte antica dell’ente centese, che ancora devono essere presentati al pubblico. "Si tratta de ’La Madonna della Ghiara’; il primo affresco che Guercino fece all’età di nove anni sul muro di casa, il ’Cristo e l’adultera’, di Ippolito Scarsella, detto lo Scarsellino, proveniente da Parigi; ’Il riposo durante la fuga in Egitto’ di Carlo Bononi, acquistato da un antiquario di Bologna, e infine il ’Ritratto del Cavalier Francesco Diana’ di Caboni, dipinto importante perché ritrae il proprietario di Casa Panini, cui sono molto legati i centesi. In questi tre anni la Fondazione, che ha anche contribuito al nuovo catalogo della Pinacoteca, ha formalizzato e finanziato una convenzione con l’Università di Bologna per l’avvio di un secondo step del progetto di schedatura ’Guercino e l’incisione’".

La Fondazione, che aveva già presentato nel 2018 il database online delle 1033 incisioni di Guercino di sua proprietà, con questa convezione aggiungerà nuovi dettagli alla schedatura; si aggiungerà alla banca dati online anche la collezione del Comune di Cento. L’ultimo progetto che conclude l’impegno triennale è quello relativo al finanziamento del film su Guercino, che verrà presentato in anteprima nazionale sabato 16 settembre al Cinepark Cento, e in una seconda serata offerta alla città con ingresso gratuito, martedì 19 settembre alle 20.30. "Mi piace pensare che ’un film è per sempre’. Il cinema è un potente strumento di comunicazione e di marketing territoriale – conclude Cavicchi –. Era l’estate del 2020 quando il progetto mi fu presentato. Il Covid ha reso tutto estremamente difficile, ma oggi siamo arrivati alla presentazione del film".

Laura Guerra