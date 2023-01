Un nuovo mezzo per la solidarietà Il Rotary a sostegno di Anteas

Al ristorante ‘Abate Ghiotto’ di Copparo, in 19 gennaio scorso si è tenuta la cerimonia di consegna all’associazione di volontariato Anteas - Sezione di Tresignana di un’autovettura fornita con il contributo del Rotary Club Alfonso II di Copparo e di Estense Motori srl Concessionaria Suzuki per Ferrara. L’auto, concessa in uso gratuito, garantirà un’ulteriore possibilità di trasporto ed accompagnamento sociale per persone in difficoltà, soddisfacendo bisogni primari, quali l’effettuazione di terapie ambulatoriali ed ospedaliere, le visite a familiari, la frequenza scolastica. Il trasporto e l’accompagnamento, svolto con il sostengo dei volontari dell’associazione Anteas aiuta le persone sole in difficoltà a non sentirsi abbandonate. Alla serata erano presenti il presidente nazionale Anteas Loris Cavalletti, il direttore regionale per l’Emilia-Romagna Massimo Fossati oltre ai riferenti locale dell’associazione, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, il sindaco di Tresignana Laura Perelli ed il funzionario di Suzuki Italia spa, Silvio Mantoan. Un plauso va riconosciuto al Rotary Club Alfonso II di Copparo e ad Estense Motori "per il continuo impegno nella solidarietà civile che anche in questa occasione hanno saputo offrire". La donazione del nuovo veicolo, come detto, andrà a sostegno dell’importante attività che viene svolta da Anteas – Sezione di Tresignana, che nel febbraio 2021 ha inaugurato la nuova sede che sorge in piazzale Forlanini a Tresigallo. L’associazione svolge un prezioso servizio di trasporto sociale di persone non autosufficienti, o con scarsa autonomia verso strutture sanitarie ed assistenziali quali ospedali.

Valerio Franzoni