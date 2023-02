Un nuovo mezzo per potenziare l’attività dei vigili

Si è arricchito di un nuovo veicolo, il parco mezzi della Polizia locale di Fiscaglia e Lagosanto. Ieri pomeriggio dinanzi alla sede municipale di Migliarino, alla presenza dei sindaci dei due Comuni Fabio Tosi e Cristian Bertarelli, della comandante Antonella Finessi, degli agenti e di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, è stato presentato il nuovo Dacia Duster acquisito in questi giorni. "È con piacere e soddisfazione presentare questo nuovo veicolo, dopo il suv Skoda Enyaq presentato lo scorso dicembre a Lagosanto, che vanno ad implementare la dotazione di vetture a disposizione della Polizia locale, che conta complessivamente nove operatori compresa la comandante Antonella Finessi. Il nuovo mezzo è stato scelto per le sue caratteristiche che permettono di interagire con territori rurali come i nostri. Queste nuove dotazioni consentiranno una maggior presenza sul territorio della Polizia locale, per la quale dal 1° gennaio scorso è stata avviata la nuova collaborazione tra i Comuni di Fiscaglia e Lagosanto. I cittadini ci chiedevano da tempo una maggiore presenza sul territorio dei nostri vigili".