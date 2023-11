Un nuovo monumento che celebra la vita

La celebrazione della giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate è iniziata sabato con la deposizione delle corone di alloro ai piedi dei monumenti del territorio comunale di Mesola. La cerimonia è però entrata nel clou domenica pomeriggio con la messa presieduta dal parroco don Mauro Ansaloni e allietata dalla banda musicale Verdi. Al termine della celebrazione il sindaco Gianni Michele Padovani, nel suo discorso istituzionale ha espresso preoccupazione per la possibile espansione del conflitto in Medio Oriente, sottolineando "la necessità di una voce europea autorevole e unita di fronte a problemi globali. Oggi più che mai c’è bisogno di un’Europa che senza indugio metta in campo tutta la propria autorevolezza". La cerimonia è poi proseguita con la deposizione delle corone davanti alle lapidi dei caduti nelle guerre e al monumento inaugurato per l’occasione ad Ariano alla presenza dell’artista Roberto Mainardi. L’opera, 5 quintali di ferro verniciato alta 4,60 per 1,50 metri, ha la forma di un diapason e vuole essere, come suggerito dall’artista, un’aspirazione alla vita e non più alle guerre.

Guendalina Ferro