Un nuovo nido per le cicogne: "Speriamo venga utilizzato"

La speranza è che il prossimo anno quel nido allestito con tanta cura e passione consenta ad una coppia di cicogne di trasformarlo nella propria dimora dove far deporre le uova e far nascere i pulli. E’ l’auspicio di Pasquale Benassi, presidente dei cacciatori di Mesola, che assieme a Giuliano Zanellati, Eusebio Farinella e Sebastiano Mazzini hanno costruito il grande nido per le cicogne issato su un palo alto diversi metri, posizionato da una ditta incaricata dal comune mesolano, con rami, foglie ed erba per renderlo il più accogliente possibile. "L’ho costruito sulla base dei tanti anni nei quali seguivo inanellatori dell’Ispra – spiega Benassi –, nei vari siti di nidificazione delle cicogne sparsi per la provincia, da Bando al Mezzano e con gli amici credo sia un bello ed accogliente nido che quest’anno non potrà essere colonizzato. Nel mesolano abbiamo una cicogna che ormai sembra essersi ambientata qui, ma per usare il nido ne servono due".

Anche il sindaco Lisa Duò ha espresso il proprio plauso per la costruzione del nido assieme alla speranza che il prossimo anno veda una coppia di cicogne utilizzarlo. "Sono un cacciatore conclude Benassi – ma amo la natura e la rispetto".

c. c.