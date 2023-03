Un nuovo piano di investimenti per i danni della tromba d’aria

Dagli impianti sportivi adibiti a strutture di prima assistenza alla sicurezza stradale, fino agli edifici scolastici e al centro diurno per disabili. Ammonta a poco meno di 730 mila euro la variazione al piano investimenti approvata martedì sera dal consiglio Comunale di Bondeno per inserire ulteriori interventi in conseguenza dei danni provocati dalla tromba d’aria del 17 e del 19 agosto. "Prosegue il percorso verso il totale ripristino dei danneggiamenti causati dalla bufera – sottolinea il sindaco, Simone Saletti –. Dopo gli innumerevoli interventi eseguiti all’indomani del fortunale, come l’assistenza alla popolazione e il recupero dei rifiuti e dell’amianto, e a seguito dei bandi di ristoro per cittadini e imprese, in questa terza fase ci occupiamo delle sistemazioni di altre parti del patrimonio pubblico danneggiato".

Nei 730 mila euro sono infatti compresi il ripristino della copertura del magazzino comunale (110 mila euro), della copertura dell’impianto sportivo di Ponte Rodoni individuata anche come area di ammassamento (17,5 mila euro), della copertura delle ex scuole elementari di Ospitale oggi centro diurno per diversamente abili (6,3 mila euro) e della copertura di Casa Bottazzi (20 mila euro). Non solo, rientrano nella variazione al piano investimenti anche il ripristino delle opere murarie del cimitero di Settepolesini (246,2 mila euro), il ripristino dei manti di copertura, delle opere impiantistiche e delle parti interne delle scuole materna, primaria e media (45 mila euro), la copertura e le parti interne degli impianti sportivi comunali, in particolare della palestra Bonini (110 mila euro), e infine il ripristino della tensostruttura del centro Bihac.

"Si tratta dunque di un piano di interventi pubblici davvero molto corposo, che va ad aggiungersi a quello, già approvato, derivante dalla prima tranche di rimborsi assicurativi per oltre 400 mila euro – fa notare l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Ma anche al di fuori delle opere strettamente collegate ai danni del maltempo, con questa variazione abbiamo anche rimodulato l’intervento sul ponte di Scortichino che attraversa il Canale Diversivo e congiunge le province di Ferrara e Modena. In questo caso, andiamo a integrare le risorse previste di ulteriori 140 mila euro, di cui 50 mila derivanti dal cofinanziamento del Consorzio della Bonifica di Burana e 90 mila derivanti da trasferimento della provincia di Modena".