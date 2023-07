Un nuovo ponte al porto di Gorino

Sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo ponte che collegherà il Porto di Gorino al percorso natura verso la Lanterna Vecchia. Il progetto, promosso dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, è parte del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 per il Delta Emiliano-Romagnolo e prevede la realizzazione di un ponte levatoio apribile, due rampe (nord e sud), che sarà completamente accessibile e a bassissimo impatto ambientale. Il finanziamento totale ammonta a 293.342 euro, con un contributo principale di 267.671,68 euro fornito dal GAL (Gruppo azione locale) Delta 2000. Il Comune di Goro ha contribuito con 11.356,32 euro e ulteriori 18.266,85 euro sono stati stanziati nel Programma Investimenti 2021-2023. "Fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Goro – spiegano dal Comune, quest’opera diventerà una connessione preziosa che permetterà a tutti di godere appieno delle meraviglie naturali del nostro territorio, pur mantenendo il passaggio delle imbarcazioni dalla conca di navigazione. Fondamentale per la successiva fase di lavori a continuazione del percorso naturalistico fino al faro di Goro previsto nella programmazione e finanziato con fondi Pnrr". Da mercoledì scorso, la conca è chiusa e si sta predisponendo per mantenerla aperta solo per il passaggio dell’acqua. Il passaggio delle barche è precluso, per la presenza di un ponticello fisso sul cantiere necessario ai mezzi di lavoro.