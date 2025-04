Un nuovo servizio igienico autopulente per la zona di piazza Verdi

Un nuovo importante tassello si aggiunge alla riqualificazione di piazza Verdi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’intera zona. Come già avvenuto per piazza Cortevecchia e per il parco Marco Coletta, anche nel piazzale adiacente a via Carlo Mayr, cuore della movida ferrarese, è arrivato ieri un nuovo servizio igienico autopulente, che verrà installato subito dopo le ultime festività di aprile per essere operativo a partire dal 5 maggio. Il bagno sarà collocato dove attualmente si trovano parte degli stalli per le biciclette. L’accesso al servizio avrà un costo di 50 centesimi. Tuttavia, nelle serate della movida – mercoledì, venerdì e sabato dalle 21 alle 2 – l’utilizzo sarà gratuito. Durante queste fasce orarie, per prevenire vandalismi o utilizzi impropri, il bagno sarà presidiato da uno degli street tutor già operativi nella zona di via Carlo Mayr.

"Si tratta di un’installazione, richiesta dalla comunità e avallata dall’amministrazione, proprio perché va nell’ottica di contrastare il degrado urbano, al contempo promuovendo la riqualificazione di alcune aree specifiche della città presenti in centro storico, come già avvenuto per piazza Cortevecchia, e fornendo un servizio a tutta la cittadinanza e ai turisti", spiega Alessandro Balboni, vicesindaco con delega alle Opere pubbliche. "Il nuovo servizio igienico pubblico, completamente accessibile a tutti, rappresenta un altro importante passo che l’amministrazione compie nell’ottica di migliorare sempre di più la convivenza tra residenti e giovani che frequentano la zona in orario serale – afferma l’assessore alla Sicurezza Cristina Coletti –. Per renderlo uno strumento ancora più efficace, abbiamo voluto che l’utilizzo del bagno fosse gratuito nelle serate di maggiore affluenza. Si tratta di un intervento significativo che migliora la vivibilità di questa importante area del centro storico, frequentata da tanti giovani e turisti".