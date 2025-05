Un nuovo spazio dedicato al Palio

Oggi alle 16 sarà inaugurato nella ex sede di Pistelli & Bartolucci (Corso della Giovecca 2/4) il nuovo spazio informativo ed espositivo dedicato al Palio di Ferrara, inserito quest’anno nel calendario di eventi dedicati ai 30 anni di Ferrara patrimonio Unesco. "L’apertura di un punto informativo così prestigioso dedicato al Palio rappresenta un importante riconoscimento non solo per le contrade, ma per l’intera città. È un’opportunità preziosa per far conoscere sempre di più, anche ai visitatori, un evento spettacolare che affonda le sue radici nell’identità rinascimentale di Ferrara, che proprio quest’anno celebra il suo riconoscimento nel patrimonio Unesco per cui il palio rappresenta elemento rappresentativo", dichiara l’assessore al Palio Marco Gulinelli, che sarà presente all’inaugurazione.

"Proprio nella giornata che celebra il Magnifico Corteo, rievocazione storica con oltre mille figuranti del Palio, inauguriamo un nuovo polo, nel cuore della città, dedicato al mondo del Palio. Ringrazio l’amministrazione e quanti stanno lavorando per rendere possibile questo nuovo punto di riferimento per la comunità e per i turisti", aggiunge Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio Città di Ferrara. All’incontro inaugurale interverranno, oltre al presidente Borsetti e all’assessore Gulinelli, anche l’assessore al Patrimonio Cristina Coletti e l’attrice Elena Radonicich, madrina dell’edizione 2025 del Palio.