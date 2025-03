Un nuovo sportello dedicato al Fascicolo sanitario elettronico

A partire da questa settimana, l’azienda Usl sta implementando il servizio di supporto al Fascicolo sanitario elettronico con l’apertura di nuovi sportelli sul territorio, inclusa una nuova sede a Cento. Il Fascicolo sanitario elettronico, è uno strumento fondamentale che consente ai cittadini di accedere in modo semplice e sicuro ai propri dati sanitari, agevolando il percorso di cura e la gestione delle informazioni mediche in modo completamente digitale.

Nel dettaglio, a Cento, a partire da oggi, sarà attivo uno sportello dedicato al Fse, che si troverà allo Sportello unico all’interno del poliambulatorio Villa Verde (via Cremonino, 18), al piano terra. Il servizio sarà disponibile ogni giovedì dalle 9.30 alle 13, e sarà gestito da giovani volontari del Servizio civile che, con il loro supporto, aiuteranno la cittadinanza ad avvicinarsi al Fascicolo sanitario elettronico. Per poter usufruire del servizio, i cittadini dovranno prenotarsi telefonando al numero 3314906320 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12) oppure inviando un’email all’indirizzo infofascicolosanitario.cento@ausl.fe.it. La prenotazione è necessaria per garantire un adeguato supporto a ciascun utente. Lo sportello offrirà supporto gratuito per tutte le operazioni legate al Fse, tra cui la registrazione e la gestione del fascicolo. Questo servizio è pensato per coloro che non hanno ancora utilizzato il fascicolo o che si sentono poco familiari con le tecnologie digitali, garantendo un’assistenza personalizzata e amichevole. Questa apertura a Cento si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge anche altre sedi sul territorio ferrarese.