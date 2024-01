Un omaggio al genio di Abbado

Nuovo appuntamento organizzato dai Caschi Blu della Cultura, la cui attività guarda al futuro prendendo spunto dal passato. Dopo l’arte fotografica contemporanea e la pittura, architettura, urbanistica dell’Art Nouveau, ecco farsi largo la musica con il critico musicale e giornalista Athos Tromboni. La nuova iniziativa, dopo il successo degli eventi precedenti, è fissata per oggi. Tromboni parlerà di Claudio Abbado, uno dei direttori d’orchestra più insigni e indimenticabili che ha visto la sua bacchetta dirigere proprio al teatro Comunale. L’incontro si terrà oggi pomeriggio alle 16 nel salone d’onore di Palazzo Bonacossi. in via Cisterna del Follo 5. L’incontro si intitola ‘Claudio Abbado, una bacchetta per Ferrara nel decennale della scomparsa’.