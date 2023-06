Un opuscolo con idee e proposte sul futuro di Pozzuolo del Friuli

Una caserma partecipata. Questo il titolo dell’opuscolo in cui il Forum Ferrara Partecipata ha raccolto le prime idee dei cittadini su quale potrebbe essere la destinazione futura della caserma Pozzuolo del Friuli, dopo l’abbandono definitivo del progetto Fe.Ris. La pubblicazione è liberamente scaricabile dal sito: www.ferrarapartecipata.it. L’intento del comitato, come ha specificato Michele Nani, non è quello di sostituirsi al Comune, "che deve avviare e promuovere il percorso partecipato, che ad oggi non è neanche cominciato. Noi abbiamo dato una semplice lezione di metodo: ci siamo incontrati, abbiamo discusso e raccolto idee e suggestioni da parte dei cittadini, e per far sì che non andassero disperse le abbiamo raccolte in questa pubblicazione". "In questo lavoro non ci sono progetti urbanistici e architettonici definiti – ha proseguito Nani –, ma talmente tante idee da esserci l’imbarazzo della scelta. Sono tutte idee legate ad un uso pubblico della caserma, per i cittadini, non per mercificazione e denaro, oltre ad un uso legato alla storia della città. Il forum non va a dire cosa fare, ma spera che le voci dei cittadini arrivino all’amministrazione, che deve aprire un percorso fatto di assemblee e discussioni". A commentare il lavoro del Forum sono stati due esperti esterni: Chiara Porretta, architetto e per 8 anni referente progettuale di Urban Center e Sandro Abruzzese, insegnante e scrittore. "La mia proposta – inizia Porretta – è che questa caserma sia l’occasione per far crescere un coordinamento civico sempre più maturo sulla democrazia partecipata, cosa che si sta raggiungendo". "La città già da anni è neoliberista – nella visione di Abruzzese –: strisce blu, ztl, non ci si occupa del trasporto pubblico, della discriminazione che genera rabbia, non consenso, preoccupazione. Abbiamo alienato l’unico parco cittadino per mesi per tre ore di concerto. C’è lo spregio di qualcuno che si è sempre sentito fuori, che non sente sua questa città e per questo la occupa".

Lucia Bianchini