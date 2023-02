"Un ordine del giorno che unisca tutti i partiti per salvare il punto nascite dalla chiusura"

Unirsi per fare sentire forte la propria voce al Ministero e per cercare di tenere aperto il punto nascita centese: è la proposta dell’amministrazione comunale fatta giovedì in Commissione 3 e accolta da tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. "La Regione ha subito inviato al Ministero la richiesta di proroga di chiusura e finora stiamo beneficiando anche dell’emergenza sisma – spiega il sindaco Accorsi (foto) –. Il punto nascita di Cento è un tema sul quale non credo sia corretto mettere bandiere politiche ma unirci, sia come istituzione che come partiti, perché a rimetterci è il territorio. Cerchiamo di fare un percorso insieme con un documento, un ordine del giorno in consiglio comunale che chieda al Ministero di accettare la richiesta di proroga della Regione, ente competente. Ora però è necessario prendere anche noi una posizione chiara – prosegue – dobbiamo essere uniti come abbiamo fatto per Vm. Se da una parte ci sono Regione e Governo di due schieramenti politici diversi, tutte le nostre voci insieme, indistintamente dal nostro schieramento, avranno certamente un peso. Depauperare l’Ospedale di questo servizio può innescare reazioni a catena da evitare".

Oltre all’assessore e medico Mario Pedaci, che ha ricordato che i parti del 2022 sono stati 197 e che il limite di sicurezza fissato dal Ministero è 500, vi era anche il consigliere Massimo Donato, che ha lavorato proprio in quel reparto. "Cento ha sempre avuto una forte dispersione di nascite verso altre strutture ma ha anche raccolto tante partorienti dalle zone limitrofe – ha spiegato Donato – Sono convinto che il numero, in qualche anno, possa risalire, ma bisogna lavorare sul territorio, facendo leva sulla posizione geografica del nostro punto nascite". Dall’opposizione Alessandro Guaraldi (FDI) ha ribadito la necessità di una "battaglia che non dev’essere politica ma lavorare uniti per un risultato concreto e non rischiare in futuro di vedere smembrato Cento com’è successo a Bondeno". Alex Melloni (Lega) ha ribadito l’interesse di tutti al mantenimento del punto nascita, Elisabetta Giberti (Orgoglio Centese) ha suggerito di creare qualcosa che avvicini le donne ad usufruire di questo servizio, infine Mattia Franceschelli (Pd) ha proposto di mettere nel documento un’idea per una maggiore attrattività del reparto.

Laura Guerra