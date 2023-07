Un osservatorio creato dai cittadini per segnalare i furti

Alcuni cittadini hanno deciso di costituire "L’Osservatorio Civico per lo Sviluppo e Tutela del Territorio Centese" che si propone di monitorare costantemente, a 360°, l’area comunale Centese. Dicono ‘di non non volersi sostituire a chi istituzionalmente è deputato a farlo, ma dare un fattivo contributo con costante vigilanza e un supporto per chi fatica a rapportarsi con gli organismi’. "Pensiamo sia necessario colmare il vuoto che si è creato tra i cittadini e i distratti consiglieri comunali – scrivono – verrà creato un sito specifico per segnalazioni".