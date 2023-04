Un palco da 60 metri di fronte alle Mura

Dieci anni fa, quando il Boss calcò piazza Plebiscito a Napoli, il palco aveva un’estensione di circa 28 metri, calcolando anche i due maxi schermi a corredo. Il prossimo mese, al parco Urbano, il palco sarà decisamente più grande: sessanta metri per quaranta. A confermarlo è l’event manager Fernando Ferioli, che coordina la task force ideata dal Comune per gestire la macchina organizzativa del concerto di Bruce Springsteen. "Si tratta – così Ferioli – di una struttura modulare di materiale leggero, probabilmente alluminio, che verrà posizionato al centro del parco". Interessante sarà la collocazione: di fronte ci sarà il tratto della cinta muraria fuori dalla quale si allarga lo spazio verde, mentre sul retro della struttura ci sono i laghetti. Le operazioni di montaggio del palco, essendo piuttosto imponente, richiederanno (a essere ottimisti) almeno una settimana di lavoro prima del concerto. Mentre lo smontaggio sarà più rapido, nonostante non ci sia urgenza di trasportare la struttura altrove tanto più che a Roma e a Monza Springsteen si esibirà su palchi diversi. "Le operazioni di smontaggio – spiega Ferioli – richiederanno meno tempo, e inizieranno la sera stessa non appena finita l’esibizione. Dunque è probabile che già il giorno dopo non ci sia più quasi nulla in quell’area". Ma veniamo ai numeri del concerto. Già nelle settimane scorse sono stati effettuati diversi sopralluoghi da parte dei componenti della task force comunale. Per la verità anche per valutare l’impatto ambientale dell’evento, dal momento che è stato oggetto di aspre polemiche. Su questo punto sono arrivate rassicurazioni, così come arrivano rassicurazioni sulla ‘capienza’ del parco. "Nonostante potenzialmente avrebbero potuto essere molti di più – chiude Ferioli – abbiamo deciso di delimitare l’area e il numero di spettatori a cinquantamila".