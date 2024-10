Un palco per i giovani, la rassegna si apre con il rock de ’Le Orme’

Sarà il concerto della storica band ‘Le Orme’ in programma il 7 dicembre alle 21 al Teatro ‘900 – cui farà da opening act il nuovo progetto in chiave rock dell’etichetta HiQU Music con la talentuosa band Tal Neuder – a lanciare la prima edizione del Concorso Mmd (Music in the metaphysical city for our dream) che si terrà i prossimi 11, 12 e 13 luglio a Tresigallo. Ad illustrare il tutto, ieri, sono stati il sindaco di Tresignana Mirko Perelli, il presidente di Pro Loco Tresigallo Marco Pivari, Federica Gelli dell’associazione Torri di Marmo, assieme ai curatori della direzione artistica Maria Cristina Osti (fondatrice dell’associazione OperiAmo Aps) ed Enrico Vesco, produttore di musica pop dell’etichetta HiQU Music. Il concorso, che si rivolge a gruppi esordienti originali, cover e tribute band, e cantanti singoli, rappresenta un’occasione per promuovere e valorizzare il talento di giovani musicisti che hanno desiderio di emergere, facilitando il loro incontro con produttori e professionisti dell’industria musicale. Come spiegato dal sindaco Perelli, uno degli obiettivi programmatici di mandato dell’amministrazione comunale è quello di "creare una serie di eventi culturali, musicali, eno-gastronomici, ricreativi assolutamente di valore, che siano in grado di caratterizzare nel tempo il comune di Tresignana". Il prossimo luglio, dunque, la Città metafisica diventerà vetrina per giovani artisti attraverso un concorso che verrà presentato nell’anteprima al Teatro ‘900 che vedrà esibirsi un gruppo che ha fatto la storia della musica e che il prossimo anno celebrerà i sessant’anni di storia, Le Orme appunto. I biglietti per l’evento del 7 dicembre si potranno trovare dalla prossima settimana sulla piattaforma Eventbrite mentre il bando per il concorso sarà pubblicato sui social e può essere richiesto via e-mail a tresignanammd@gmail.com.

v. f.