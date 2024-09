Un parco fotovoltaico col contributo dei cittadini

Un nuovo parco solare di Enel Green Power è entrato in funzione da poche settimane a Poggio Renatico, anche grazie al coinvolgimento e alla partecipazione dei suoi cittadini, che hanno aderito con entusiasmo alla campagna di crowdfunding per sostenere attivamente il progetto. Gli abitanti di Poggio Renatico confermano così la loro scelta per la transizione energetica. Fondo Uccellino, questo il nome del nuovo parco solare, segue infatti “Malvezzi-Fondazione Fornasini” dello scorso anno, il primo parco solare realizzato in Italia con associata una campagna di crowdfunding.

Con i suoi 54.450 pannelli solari bifacciali a inseguimento solare, Fondo Uccellino raggiunge una potenza di 26 MW e produrrà circa 40 GWh di energia verde all’anno, evitando l’emissione nell’atmosfera di 17mila tonnellate di CO2, così da soddisfare il fabbisogno energetico annuo di circa 15 mila famiglie. Un’autonomia green che si aggiunge a quella del precedente parco solare “Malvezzi-Fondazione Fornasini”, entrato in funzione a marzo 2023, che già soddisfa il fabbisogno di circa 8.300 famiglie.

I pannelli solari all’avanguardia installati a Poggio Renatico rappresentano i più efficienti modelli sul mercato, poiché catturano l’energia dei raggi solari da entrambi i lati e sono inoltre montati su strutture capaci di cambiare l’angolatura dei pannelli nel corso della giornata per seguire il movimento del sole. Con la realizzazione del nuovo parco solare, a Poggio Renatico sono previsti inoltre diversi interventi in favore della comunità locale: dalla sostituzione dei lampioni con nuove tecnologie led ad alta efficienza energetica, all’installazione di punti di ricarica Enel X per auto elettriche, dal rifacimento del manto in alcuni tratti stradali a opere di mitigazione visiva del parco solare con l’impianto di una schermatura verde perimetrale realizzata con piante autoctone.