Un parco intitolato a don Marchetti: "Un faro per i giovani del paese"

Sabato, alle 10.30 in via Portoni (area verde tra Don Pasini e Don Borghi), si terrà la cerimonia di inaugurazione del Parco intitolato a Monsignor Guido Marchetti, figura di grande rilievo e punto di riferimento per la comunità portuense. In questa occasione, il Lions Club Portomaggiore San Giorgio donerà alla cittadinanza una nuova altalena, che verrà installata all’interno del Parco come simbolo di condivisione ed in memoria di Monsignor Marchetti.

"Siamo felici di inaugurare un nuovo parco dedicato a Monsignor Guido Marchetti, una persona cara e significativa per il nostro paese - le parole della vice sindaca Molesini - i parchi non sono solo luoghi di gioco, ma spazi dove ci si incontra e si costruiscono legami tra generazioni. Certamente la giostra donata da Lions Club Portomaggiore San Giorgio sarà un ulteriore valore aggiunto per questa area verde. È con gesti come questo che la nostra comunità diventa più unita, più attenta e più inclusiva. Un segnale concreto di come la collaborazione e il senso di responsabilità condivisa possano rafforzare i legami sociali e costruire un futuro fondato sul rispetto reciproco e sulla partecipazione attiva di tutte e di tutti".

E ancora: "Uno dei valori che Monsignor Guido Marchetti ha sempre promosso nel nostro territorio è stato quello della socialità e dell’aggregazione, in particolare tra le ragazze ed i ragazzi. L’intitolazione a lui di un parco, luogo per eccellenza di incontro e arricchito da una giostra, rappresenta senza dubbio il modo più bello per ricordarlo. Un sentito grazie al Lions Club Portomaggiore San Giorgio che, con la loro donazione, ha reso possibile la realizzazione di un nuovo spazio pubblico"- conclude Michela Bigoni – Assessora ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Tutela del Verde Pubblico.

Così aveva già detto il sindaco Beranrdi: "Raccogliamo un impulso arrivato dai cittadini e da un gruppo dell’opposizione – spiega – che ha richiesto in Consiglio comunale questa intitolazione di un’area simbolicamente idonea vista la vicinanza a due vie che già ricordano altrettanti parroci. E volentieri intestiamo quest’area a un personaggio molto benvoluto dai portuensi ed entrato nella storia della nostra comunità per tutto quello che ci ha lasciato".