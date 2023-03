Un passo avanti per far rinascere la scuola Marchesi

La giunta approva il terzo step del progetto ‘Rigenera Copparo’, che prevede la riqualificazione della primaria ‘Oreste Marchesi’. L’intervento è finanziato grazie alle risorse del Pnrr assegnati al Comune di Copparo. Dopo il via libera agli altri due step relativi al restauro delle piazze del centro e al restauro del palazzo municipale, ecco l’approvazione del terzo intervento che interesserà la scuola. Il progetto, redatto da Mauro Crepaldi della società partecipata Patrimonio Copparo, prevede interventi di pulizia e ritinteggiatura delle facciate, di consolidamento strutturale dell’edificio che consentiranno di raggiungere il livello di sicurezza richiesto dalla normativa. Il quadro economico relativo al progetto – responsabile unico del Procedimento Francesca Trazzi di Patrimonio Copparo –, ammonta a 616mila euro, 600mila dei quali finanziati dal Pnrr. L’ultimo intervento della proposta ‘Rigenera Copparo’ che andrà in approvazione sarà quello relativo alla riqualificazione di Villa Zardi, sede di associazioni culturali, sociali e di volontariato, per 514mila euro. Complessivamente per il progetto ‘Rigenera Copparo’ assegnati al Comune 5 milioni di euro.

v. f.