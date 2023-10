Un patto con le scuole. Devianza e bullismo, tavolo in prefettura. Educazione e controlli

La lotta al bullismo e alla devianza giovanile passa per l’educazione e la prevenzione nelle scuole. Un concetto chiave, sul quale si sta lavorando anche a livello istituzionale allo scopo di porre un freno a una piaga purtroppo ancora troppo diffusa. Ed è proprio in questo solco che si muove l’incontro che si è tenuto mercoledì a palazzo Giulio d’Este. La riunione, presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello, ha visto la partecipazione dei dirigenti scolastici delle scuole medie e superiori della provincia e una rappresentanza del gruppo di lavoro previsto dal Protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo e della devianza giovanile. L’incontro è servito per presentare ai capi di istituto, così come avviene ormai da tempo in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, il pacchetto di progetti info-educativi di tipo multidisciplinare mirato al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni del bullismo, del cyber bullismo, del consumo di sostanze e altre forme di comportamenti a rischio tra i più giovani. L’iniziativa si inquadra, infatti, tra gli obiettivi del documento che è espressione e frutto delle sinergie istituzionali sviluppate fra prefettura, procura dei minori, procura ordinaria, questura, carabinieri, guardia di finanza, Ausl, Ufficio scolastico, Unife, Ordine degli avvocati e Comuni.

Il prefetto, nell’esprimere il proprio apprezzamento alle Istituzioni che si sono ancora una volta rese disponibili a elaborare una articolata e qualificata progettualità a beneficio di docenti, studenti e genitori, ha inteso sottolineare l’importanza dell’incontro, quale occasione anche per mettere a fattor comune le esperienze e i contributi di ideee che provengono dalle singole realtà scolastiche, per affrontare in modo condiviso, con ogni efficace strumento disponibile, la problematica delle devianze giovanili nelle loro più svariate espressioni. L’offerta formativa di quest’anno, veicolata dall’Ufficio scolastico provinciale alle singole scuole per l’autonoma programmazione degli interventi dei singoli formatori, sarà assicurata dallaquestura, dalla polizia postale, dall’Arma, dalle fiamme gialle, dalle polizie locali di Ferrara e Cento, dall’Università (Medicina legale e Laboratorio di tossicologia), dall’Ordine degli avvocati, da Promeco e dall’Ausl. L’Ateneo, inoltre, curerà l’elaborazione dei questionari i gradimento, compilati dagli studenti per verificare e – sino a oggi – confermare, l’efficacia degli interventi annualmente svolti. Da quest’anno l’offerta formativa si completa con le proposte del Movimento non violento e del Centro antidiscriminazione.

La direttrice del dipartimento assistenziale integrato Salute mentale dipendenze patologiche dell’Ausl ha poi annunciato il varo di un separato catalogo di attività formative elaborato dai professionisti della struttura sanitaria che si affianca ed integra il programma messo a punto dal gruppo di lavoro del tavolo prefettizio. Le iniziative presentate hanno riscosso l’unanime apprezzamento dei partecipanti, in particolare dei dirigenti scolastici, che hanno anche sottolineato la necessità di rinsaldare e agevolare la collaborazione con le forze dell’ordine, i cui interventi vicino alle scuole possono costituire un forte deterrente al crescente fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, e dei comportamenti di aggressività, tra i più giovani. Al termine dell’incontro, il prefetto ha espresso l’intenzione di "promuovere in futuro, in accordo con le Istituzioni scolastiche, ulteriori iniziative in favore dei giovani studenti che favoriscano il loro corretto percorso di crescita ed integrazione sociale".