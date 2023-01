Un patto per l’agrivoltaico, al via l’alleanza tra Bf e Cva Verso un impianto innovativo

Un nuovo impianto agrivoltaico nelle aree di proprietà di Bonifiche Ferraresi a Jolanda di Savoia in grado di produrre cento megawatt di energia. È questo il progetto al centro dell’alleanza sottoscritta alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo, dell’amministratore delegato di BF, Federico Vecchioni e dell’amministratore delegato di Cva-Compagnia Valdostana delle Acque, Giuseppe Argirò. "Le recenti alleanze siglate da BF con primari soggetti italiani leader nei loro settori di riferimento e i conseguenti progetti hanno come obiettivo quello di sviluppare tutte le potenzialità offerte dalla diversificazione delle attività agro-industriali e al loro efficientamento" ha osservato Vecchioni durante la presentazione del patto illustrato nella giornata di ieri.

"Il fatto che questo impianto sia il primo in Italia conferisce un nuovo un primato alla Regione – ha detto Bonaccini – e spero apra una strada non solo sul nostro territorio ma anche nel Paese. Noi dobbiamo da un lato difendere l’agricoltura in una regione che è prima in Europa per numero di Igp e Dop, con ben 44 riconoscimenti, e dall’altro dobbiamo garantirci che la spinta verso la transizione ecologica sia la più rapida possibile. Quello di oggi – ha concluso – è un progetto che, grazie ad una interazione tra pubblico e privato, può essere molto importante". Con questa intesa, ha concluso Argirò, "Cva intende sviluppare ulteriori 150 megawatt di energia fotovoltaica e consolidare gli obiettivi del piano strategico del gruppo, con lo scopo di raggiungere un mix equilibrato di produzione esclusivamente da fonti rinnovabili e una ridistribuzione del profilo di rischio". L’obiettivo delle due società è quello di avviare un percorso che rappresenterà un vero e proprio progetto pilota nazionale in tema di agrivoltaico. Oggi, infatti, la componente energetica rende l’investimento fondiario in grado di sviluppare moltiplicatori di reddito non solo per l’imprenditore agricolo ma anche per investitori di strumenti per la valorizzazione del capitale fondiario.

La partnership tra BF e CVA sarà un fattore fondamentale anche nello sviluppo di nuova tecnologia applicata a questo innovativo sistema di produzione di energia da fonti rinnovabili, senza occupazione di superficie utilizzata per le produzioni agricole, contribuendo sempre più al fondamentale processo di transizione energetica. L’alleanza tra le due importanti realtà nasce in seguito alla recente entrata di Cva, società da sempre impegnata nella generazione di energia elettrica da fonti completamente rinnovabili con una produzione media annua di circa tre miliardi di kWh, nell’azionariato di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana per Sau (Superficie Agricola Utilizzata), controllata dal Gruppo BF spa, il più importante gruppo agro industriale italiano quotato alla borsa di Milano, con una quota pari al 3%.