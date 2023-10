Un patto per rilanciare le imprese: "Impegno concreto dal Governo per vincere le sfide oltre la crisi"

di Federico Di Bisceglie

Un patto inter-istituzionale per chiedere al governo un impegno concreto nell’attivazione della Zona Logistica Semplificata. Al di là della stretta di mano formale, il vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni e il nuovo inquilino di palazzo Giulio d’Este Massimo Marchesiello, nel loro primo incontro hanno deciso di concentrarsi sui contenuti. Riprendendo, peraltro, l’appello che – in prima istanza il presidente della Camera, Giorgio Guberti e in secondo luogo le associazioni di categoria – hanno rivolto alla presidenza del Consiglio dei Ministri e ai ministeri. "Le imprese che fanno parte della Zona Logistica Semplificata – cos il prefetto Marchesiello durante l’incontro cui ha preso parte anche il segretario generale dell’istituzione economica, Mauro Giannattasio – quelle già presenti o le nuove, beneficiano di una serie di facilitazioni come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali, con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e dell’occupazione. Si tratta di una grande rete di collegamenti che andrebbe a beneficio di tutto il sistema del trasporto merci e che coinvolge, per i territori di Ferrara, i Comuni di Argenta, Bondeno, Codigoro e Ferrara".

Marchesiello non ha perso tempo. È già partita infatti una missiva in cui si sollecita esplicitamente l’Esecutivo in questo senso. Dal canto suo, il vicepresidente Govoni ha rimarcato la stretta collaborazione – sulla Zls e non solo – che negli anni è stata costruita grazie al rapporto tra Camera di Commercio e prefettura. "Il sentimento di appartenenza ad una comunità coesa e solidale – scandisce Govoni – si cementa anche attraverso l’equilibrato contemperamento degli interessi, essenza della funzione di mediazione che i Prefetti esercitano in più ambiti, alla ricerca di un punto di incontro che anteponga il bene generale alle convenienze particolari. Questa è, secondo noi, la direzione che dobbiamo seguire per fare rete. Un lavoro che consentirà di affrontare e di superare con maggior vigore le sfide e le crisi". Ma, al di là delle enunciazioni teoriche, che cosa comporta la Zona logistica semplificata per territori e imprese. Partiamo dalla semplificazione. Le imprese che fanno parte della Zls, quelle già presenti o le nuove, beneficiano di una serie di facilitazioni come semplificazioni amministrative. Tra le altre cose, sono previsti incentivi economici e sgravi fiscali, con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e l’occupazione. Le agevolazioni previste nel "pacchetto localizzativo" saranno condizionate allo sviluppo o l’attivazione delle relazioni con il sistema portuale di Ravenna. Per i territori di Ferrara e Ravenna, la Zls coinvolge, oltre al porto di Ravenna, baricentro di tutto il sistema, i Comuni di Argenta, Bagnacavallo, Bondeno, Codigoro, Conselice, Cotignola, Faenza, Ferrara, Lugo, Ostellato e Ravenna.