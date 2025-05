Un patto sull’uso della tecnologia: "No divieti, ma più consapevolezza"

"Vietare lo smartphone sotto i 14 anni e i social sotto i 16". A chiedere una stretta per legge sono pedagogisti e psicologi, con una petizione lanciata a settembre scorso cui hanno aderito anche personalità del mondo dello spettacolo. Il cyberpsicologo Gianluca Frozzi, formatore del progetto ’Alleanza Digitale’, spiega perché si tratta di una riflessione che non può essere rimandata: "Serve un patto per l’uso equilibrato del tempo, del corpo e della tecnologia", sottolinea l’esperto.

A Ferrara, il progetto ’Alleanza Digitale’, promosso e sostenuto da Fondazione Estense, affronta l’impatto dell’uso eccessivo dello smartphone sugli adolescenti e sui genitori, attraverso un approccio pedagogico propositivo, focalizzato sulla consapevolezza, sull’offerta di alternative, sul recupero della dimensione corporea e spaziale, e sul coinvolgimento attivo della comunità educante. "Come tutte le innovazioni, anche l’avvento dello smartphone a portata di tutti, minorenni compresi, porta con sé rischi e opportunità – esordisce Frozzi –. Concordo che i neonati non debbano essere esposti agli schermi, e qui la consapevolezza devono averla in primis le giovani madri. Questo strumento, ormai nelle mani di tutti noi, fa sì che i bambini inizino a chiederlo in età sempre più precoce. Non sono d’accordo invece con il divieto: è uno strumento che ormai è pervasivo ma ha delle funzionalità utili in ogni ambito della vita".

Forse bisognerebbe chiedersi che cosa vanno a riempire questi social: alcuni esperti sottolineano che il mondo degli adulti non riesce più ad ascoltare i ragazzi e le emozioni "disturbanti" che a volte i figli mettono sul piatto. "I genitori e gli insegnanti prima di tutto devono diventare essi stessi consapevoli di come usano i media, cercando di costruire un dialogo con i giovani – sottolinea Frozzi –. I giovani usano strumenti che fino a una trentina di anni fa noi non ci saremmo neanche sognati, e che gestiscono molto abilmente dal punto di vista tecnico, ma non altrettanto bene dal punto di vista della consapevolezza. Ecco, questo è il terreno dove possiamo ricostruire un dialogo. Ormai la nostra vita è onlife: un continuo alternarsi tra momenti offline e online. Per affrontare il problema occorrono tempo, risorse, professionisti e quell’alleanza tra istituzioni, scuola e genitori senza cui l’educazione è destinata ad arrendersi ai divieti soltanto. Indipendentemente dai diversi punti di vista, appare evidente l’urgenza di affrontare la questione, cercando un equilibrio tra la necessità di protezione e quella di permettere uno sviluppo psico-fisico equilibrato, coinvolgendo famiglie, scuole e istituzioni".

Jacopo Cavallini