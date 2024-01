Un peluche in volo per la Pediatria di Cona. Prima della palla a due il ’Teddy Bear Toss’

Un peluche in volo, come una palla diretta verso il canestro, per portare un sorriso alle famiglie sugli spalti e soprattutto ai bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale di Cona. La Benedetto e Artec, Sponsor della Sella Cento e Game Sponsor per la sfida di domenica, hanno deciso infatti di collaborare per realizzare il primo Teddy Bear Toss della storia della società in occasione della partita con Orzinuovi, in programma domenica 28 gennaio alle 20 alla Baltur Arena. "Abbiamo abbracciato con vero entusiasmo la proposta che ha fatto la Benedetto perché riflette i valori della nostra azienda e della nostra proprietà", spiega Alberto Fortini, socio e responsabile di Artec.