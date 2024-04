Un percorso a ostacoli. Stop alla Statale 16, accolto il ricorso. Gli espropriati esultano

E’ cauto Romeo Sangiorgi ma non riesce a trattenere il sorriso. "E’ solo un punto a nostro favore, ancora non è detta l’ultima parola". Il punto, a favore dei proprietari che hanno fatto ricorso contro gli espropri dei terreni sui quali passerà la variante alla statale 16, è stato messo a segno ieri mattina. Il tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna ha fermato, temporaneamente, i tecnici di Anas che già lunedì e martedì sarebbero entrati in azione in alcuni terreni che si trovano nel percorso di otto chilometri che taglia le campagne fino ad arrivare da Argenta al ponte della Bastia. Sangiorgi, uno dei proprietari, si era rivolto già mesi fa ad un legale insieme ad un folto gruppo di abitanti. Aveva annunciato che non si sarebbe arreso. Ieri mattina il Tar ha accolto il ricorso presentato dal suo legale, l’avvocato Carlo Dalla Vecchia. Ricorso che aveva i crismi dell’urgenza. "Anas – spiega Sangiorgi – già lunedì avrebbe preso possesso, diciamo così, di alcuni terreni. Quando l’abbiamo saputo ci siamo mossi in modo tempestivo". Ed è arrivato il risultato. Il ricorso è rivolto contro, tra gli altri, al ministero della Transizione Ecologica e ad Anas. I giudici del Tar accolgono l’istanza e concedono una sospensione fino al 23 aprile di quest’anno. "In quella data – riprende – si passerà ad affrontare il merito della questione, la causa vera e propria è stata fissata invece per l’11 luglio sempre di quest’anno. Si tratta quindi di una valutazione provvisoria dettata dai motivi d’urgenza, ci siamo dovuti attivare subito quando ci siamo resi conto che Anas stava procedendo in maniera molto spedita nonostante un ricorso". Di nuovo i giudici del Tar, nell’atto di ieri mattina che in poche ore ha fatto il giro degli espropriati, sono un centinaio. Alcuni di loro fortemente contrari al tracciato. I giudici rilevano "che l’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza in pendenza del presente giudizio determinerebbe effetti irreversibili e potrebbe causare ingenti danni all’attività agricola esercitata sui terreni oggetto della procedura". In testa al documento un elenco di nomi, tra i quali quello di Sangiorgi che già tanti anni fa aveva presentato ricorso. "E anche quella volta siamo riusciti a fermare i lavori quando ormai sembrava essere cosa fatta".

Un percorso accidentato per l’opera dell’Anas. Sangiorgi è toccato molto da vicino dagli espropri. "Bene – sottolinea – un’opera che ’toglierà’ un bel po’ di traffico dall’abitato di Argenta, ma il tracciato deve tenere conto delle esigenze di tanti cittadini". E non solo. "Attraversa – denuncia – un bosco con alcune essenze di pregio, un’oasi naturale. Nessuno si è mosso per salvare queste piante, quando in altri luoghi gli ambientalisti magari si incatenano per due o tre alberi. Il tracciato della futura strada – prosegue – passerà nell’orto di mia cugina, a cinque metri dall’edificio. Poi coinvolgerà l’abitazione di sua figlia, che si trova poco lontano. Ancora, finirà nel giardino di una casa di mia proprietà che ho dato in affitto. La stessa sorte subirà una villetta in via Pioppine. Insomma, va cambiato".