"Un percorso complicato per raggiungere l’osasi di Vallesanta"

Caro Carlino,

l’Oasi di Vallesanta è situata a Campotto: località vicino ad Argenta. È molto tempo che il tragitto, per raggiungere questa incantevole zona, è interrotto: per lavori? O cos’altro? Sta di fatto che per raggiungere questa riserva e potervi fare una pescata, come avveniva in passato, bisogna seguire un percorso molto più lungo del normale, arrivando a toccare la provincia di Bologna. Mi chiedo: ma è mai possibile complicare vistosamente allungando un tratto di strada da percorrere tanto semplice? E ancora: quando verrà ripristinata questa strada? O dobbiamo attenderci il catastrofico periodo delle “calende greche”?

Giacomo Giorgi

* * *

VIVA I CONCERTI!

MA SI RISPETTI IL RIPOSO

Caro Carlino,

possibile che ai ferraresi non vada mai bene nulla? Certamente gli schiamazzi dopo mezzanotte di persone incivili possono dare fastidio; però se la città non attrae i giovani, loro vanno in altre vicine, dove anche lì fanno concerti o altre attrazioni in piazze e parchi. Il ferrarese è un lamentone per natura. Guardate ad esempio come è bella e viva la Darsena mentre prima era un porto in disuso, in degrado tra le nebbie. Cercate di essere un poco più aperti. Però le persone che disturbano dopo l’orario quelle devono essere richiamate all’ordine.

f m.

* * *

IL DOLCE RICORDO

DELLA MIA MATURITÀ

Caro Carlino,

come non avere un vero atto di empatia e vicinanza ai nostro ragazzi alle prese con la maturità, primo vero baluardo e ostacolo, foriera, dopo le tante fatiche, le ore e ore a studiare, i sacrifici anche in compagnia di compagni di scuola, degli sperati risultati positivi che verranno. E sentire l’emozionato Ministro dell’istruzione immerso in un beneaugurante augurio a tutti i ragazzi alle prese con la prova è un po’ risentire la voce di un padre al figlio in vista della prova che verrà. Questi giorni, queste ore intense e pure ansiose per tanti, mi fanno tornare diciottenne, studente normalissimo, non eccellente ma responsabile, dotato di quel minimo di amor proprio che mi caratterizzava e mi rendeva, fra i tanti ben più bravi e istruiti di me, la persona, credo, equilibrata che sono. Grazie,

Saverio Mosca