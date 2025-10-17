Un percorso tra storia e cultura. Alla scoperta dei ‘Monumenti aperti’

Storia, cultura, passione e amore per la città. Già dai primi giorni di questo 2025 si percepiva che quest’anno sarebbe stato importante per Ferrara: il 30esimo anno del riconoscimento della città come patrimonio Unesco porta con sé numerose responsabilità, ma anche altrettante soddisfazioni e traguardi di cui essere fieri. Uno di questi si manifesta dietro l’organizzazione dell’evento ‘Monumenti Aperti’, giunto alla sua nona edizione e che immergerà i più curiosi in numerose visite guidate presso i palazzi più pregiati durante tutto il weekend.

Si parte oggi alle 16.30, con la cerimonia di inaugurazione a palazzo Schifanoia. A partire dalle 18 seguirà una speciale visita serale, che coinvolgerà anche palazzo Bonacossi e la palazzina Marfisa d’Este, recentemente restaurata e riaperta al pubblico, guidata dai piccoli protagonisti della manifestazione.

"Monumenti Aperti – ha affermato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli – rappresenta per Ferrara un’occasione preziosa per valorizzare e condividere il nostro patrimonio con la comunità e con i visitatori. Quest’anno, precisamente la sera del 17 ottobre, al termine dell’inaugurazione apriremo in via straordinaria tre gioielli del nostro patrimonio: palazzo Schifanoia, palazzo Bonacossi e la palazzina Marfisa d’Este, recentemente riaperta al pubblico dopo un importante intervento di restauro e valorizzazione. Questi edifici, che appartengono a un unico e straordinario complesso architettonico e artistico, raccontano la grande stagione rinascimentale che ha reso Ferrara un modello di sviluppo urbanistico e culturale a livello internazionale".

Ciò che poi ha sempre differenziato l’evento dal resto è l’inclusione e il coinvolgimento incessante delle scuole, poiché saranno proprio gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado a fare da guida per i visitatori.

D’altronde, "Ferrara è un luogo dove tutto è possibile" ha spiegato Massimiliano Messina, presidente dell’organizzazione culturale Imago Mundi che da quasi 30 anni si occupa di organizzare l’evento, ora anche a livello nazionale. Quest’anno ‘Monumenti Aperti’ dà la possibilità di vedere da più vicino ben 15 edifici chiave della città: palazzo Schifanoia, palazzo Bevilacqua, palazzo Roverella, palazzo Giulio d’Este, palazzo Trotti Mosti, palazzo Bonacossi, palazzo Municipale, palazzo Naselli Crispi, pinacoteca nazionale, palazzo Giordani, palazzo Marfisa d’Este, teatro Comunale Claudio Abbado, Consorzio di Bonifica, palazzo Turchi di Bagno e, per finire, chiesa di San Cristoforo e Certosa.

"Questo evento - ha concluso il direttore di Fondazione Ferrara Arte Pietro Di Natale – arricchisce nel migliore dei modi il calendario di eventi organizzati per le celebrazioni dei trent’anni anni dall’inserimento di ‘Ferrara, città del Rinascimento’ nella lista del patrimonio mondiale Unesco. Vivere questi luoghi, contemplare la loro bellezza, studiare la storia per poi raccontarla sono momenti fondamentali per acquisire uno sguardo consapevole, attivo e attento: come ho sempre detto, sono certo che i ragazzi che parteciperanno (o che hanno partecipato) a Monumenti Aperti sapranno riconoscere l’immenso valore del patrimonio artistico e culturale che hanno sotto gli occhi e saranno sempre capaci di rispettarlo e conservarlo".