Un piano contro la fuga dei giovani. Oltre un milione per fare impresa

I giovani fanno le valigie e vanno a cercare lavoro e futuro all’estero. La fuga dei cervelli non è solo retorica. A dirlo i numeri, piuttosto drammatici. Le imprese giovanili sono calate, nel nostro territorio, del 23% in dieci anni. I settori più tradizionali, come costruzioni, commercio, turismo e manifattura, perdono il 30% della presenza giovanile in azienda. Un’emorragia, alla quale fa da contraltare un altro dato. Gli over 70 rialzano la testa, aumentano in tutti i settori. Nella sanità il balzo è superiore al 50%.

Non siamo un paese per giovani. Non si arrende a questa realtà – effetto dell’inarrestabile declino demografico – e anzi punta ad invertire la spirale negativa il piano per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa dei giovani ferraresi e ravennati, piano varato dalla Camera di Commercio. Numeri e strategie presentati ieri a Ravenna. Cinque i pilastri, incentivi alle assunzioni, nascita e sviluppo di nuove imprese, attrazione di talenti e di capitali, sostegno alla genitorialità, connessione scuola lavoro. Sul tavolo, per ora, un milione e mezzo di euro. Risorse, quelle ’messe a terra’ dalla Camera di Commercio, individuate nel bilancio del 2024, in risparmi nati da una gestione oculata e da una riduzione dei costi di funzionamento. Per ora appunto un milione e mezzo, destinato a lievitare. Un po’ come un sasso nello stagno, onde che si propagano, con effetti di rilancio su economia e occupazione giovanile. La missione del piano è quella di mobilitare, sulla base di modelli già consolidati dalla Camera di Commercio, ulteriori risorse che arriveranno da altri attori del territorio per un maggiore impatto in termini di sviluppo imprenditoriale e di creazione di posti di lavoro. Una sorta di effetto domino, a partire da quel milione e mezzo, 500mila euro per tre anni. A partire da adesso. Perché la risposta al declino, demografico ed economico, non può attendere. A fronte di un calo, nelle provincie di Ferrara e Ravenna, tra il 2010 e il 2022, delle nascite (-53,3%) e della popolazione attiva (15-64 anni, dal 63,5% al 61%), l’occupazione è ancora sotto il livello pre-crisi. Molti imprenditori segnalano difficoltà nella ricerca di personale, un tormentone ormai per turismo e agricoltura, al banco di bar e ristoranti. Ma non solo. Paradossi di una società in lento declino.

Ieri, attorno al tavolo, registi dell’economia e delle istituzioni. Tra questi i prefetti di Ferrara e di Ravenna, Massimo Marchesiello e Castrese De Rosa, l’assessore allo sviluppo economico della Regione, Vincenzo Colla, i presidenti delle Province di Ferrara e Ravenna, Gianni Padovani e Michele de Pascale, il presidente di Unioncamere italiana, Andrea Prete, e il segretario generale di Unioncamere Emilia Romagna, Stefano Bellei.

I giovani, risorsa essenziale per la rinascita, questa la filosofia del piano. Traduce la missione Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio: "I giovani sono il futuro, la ricchezza del nostro territorio. Ogni strategia di sviluppo non può prescindere da loro, dalle loro aspettative e dai valori che possono esprimere. Cercheremo di dare gambe ad interventi che favoriscano un’occupazione stabile, una relazione scuola-lavoro di valore, un orientamento mirato alle aspettative dei giovani, nuovi modelli di business, per produrre quel salto culturale necessario al cambiamento, di cui i giovani sono eccezionali acceleratori. Questo piano è solo l’inizio di un cammino, che si evolverà con la collaborazione di chi condivide la nostra visione".