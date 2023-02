Un piano da otto milioni per le Mura Ai Bagni ducali un polo musicale

Una città inclusiva, sostenibile e a misura di giovani. È questo l’obiettivo del progetto avviato dal Comune in collaborazione con la Regione e che prevede un investimento da oltre otto milioni di euro. Tra le aree coinvolte, piazza Gobetti e piazza Travaglio, ripensate come luoghi sostenibili, un chilometro e mezzo di mura monumentali che diventano finalmente accessibili e i Bagni Ducali dove nascerà il Polo musicale della città. Una strategia dal titolo ‘Look Up - urbanità condivisa e transizione sostenibile’ nell’ambito del documento strategico regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo 2021-2027 e l’attuazione dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) per la quale l’ente ha previsto di assegnare al Comune 7,7 milioni di euro nell’ambito della programmazione Pr Fesr 2012-2017 e di altri 700 mila euro per la programmazione di attività relative al Pr Fse. "L’elaborazione del progetto Look up è frutto di uno sforzo congiunto di tutta la giunta e dei diversi settori della amministrazione – spiega Alessandro Balboni, assessore all’Ambiente –. Ancora una volta la priorità della nostra azione politica è mettere il cittadino e i suoi bisogni al centro dello sviluppo urbano e della rigenerazione degli spazi pubblici. Per questo motivo, nella...