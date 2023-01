"Un piano Marshall per il Lido di Volano"

Mettere in campo una sorta di ‘piano Marshall’ per Lido di Volano. È questo l’appello rivolto all’amministrazione comunale di Comacchio dal capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni, unitamente ai referenti del partito locale. Questo, a seguito della mareggiata che il 22 novembre ha colpito la località balneare, causando forti danni e disagi a residenti e attività.

"L’amministrazione – propone Calderoni – dovrebbe investire su Lido di Volano, implementando i servizi presenti, arricchendo l’arredo urbano. Per andare incontro a residenti e imprese, si potrebbero sgravi fiscali per almeno uno o due anni, allo scopo di dare un segnale di vicinanza a chi ha subìto danni, a parziale ristoro. Inoltre, per ovviare alla perdita di alberi all’interno della pineta causata dall’acqua salata che vi è penetrata, riteniamo sia necessario predisporre nuove piantumazioni che garantirebbero benefici per l’ambiente. L’obiettivo deve essere quello di rendere la località più appetibile. Dei sette Lidi, quello di Volano è sempre stata un po’ la ‘cenerentola’: ora, serve un cambio di passo per valorizzarne le peculiarità, che uniscono il turismo balneare a quello naturalistico. Sono convinto che Lido di Volano abbia tante potenzialità inespresse che solo un concreto progetto può fare emergere". Altra questione su cui Calderoni si sofferma è legata alla necessità di un piano di messa in sicurezza del Lido: "A seguito della mareggiata, è stato effettuato un intervento tampone. L’amministrazione comune, e in particolare il sindaco Pierluigi Negri e la vice Maura Tomasi, debbono pressare la Regione, nonché il Governo, affinché venga non solo completato l’intervento di messa in sicurezza, ma vengano adottati sistemi più efficaci per contrastare fenomeni straordinari come quelli del 22-23 novembre scorsi e che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, rischiano di essere frequenti. Come Fratelli d’Italia riteniamo che una soluzione efficace potrebbe essere quella di collocare al largo barriere soffolte che possano limitare gli effetti delle correnti sottomarine, che sono l’effettiva causa di danni".

E ancora: "Questo tipo di intervento potrebbe contribuire anche a ricreare il fondale, con ricadute positive che potrebbero derivare anche per la flora e la fauna ittica. Si tratta di ‘tirarsi su le maniche’ e guardare al Lido di Volano con un occhio diverso. La catastrofe che ha colpito lo scorso novembre la località ha messo in luce la trascuratezza di quella porzione di territorio. Il ruolo di Fratelli d’Italia sarà quello di incoraggiare la giunta ad investire e interessare gli enti sovraordinati".

Valerio Franzoni