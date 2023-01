"Un piano urbanistico aperto ai cittadini"

È online - all’indirizzo comune.fe.itpug - il portale dedicato al nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), lo strumento di pianificazione e governo del territorio che disegnerà la Ferrara dei prossimi anni. Il portale dà la possibilità di accesso diretto ai documenti di piano, è introdotto da una presentazione del Pug e da una sezione ’Novità’, con gli aggiornamenti e lo stato di avanzamento dell’iter di definizione del nuovo strumento urbanistico. "Il Pug è una sfida della città che si può vincere al meglio solo con l’apporto di tutti, da qui la nostra scelta di potenziare sempre più i canali di comunicazione con i cittadini, di estendere i tempi per raccogliere i contributi e di realizzare un portale dedicato", dice il sindaco Alan Fabbri. I cittadini avranno tempo fino al 15 febbraio per presentare le proprie proposte (tramite Pec all’indirizzo: [email protected]). "Attraverso azioni mirate – così Fabbri - trasformiamo la città assicurandoci di raggiungere alcuni obiettivi strategici: una città accogliente, attrattiva, competitiva, più verde, più solida rispetto a possibili calamità naturali, a misura di tutti e quindi più accessibile. Sono tanti i progetti, come lo sviluppo economico delle aree lungo la fascia Nord-Sud del canale Boicelli, la riqualificazione di edifici dismessi lungo il Canale Po di Volano, con la creazione di nuovi spazi pubblici, un nuovo parco collegato al sottomura utilizzabile da sportivi, giovani, famiglie ma che promuova anche sperimentazioni di nuove colture agricole, innovative e sostenibili". Passiamo poi, aggiunge il primo cittadino, "al parco delle Mura, già oggetto di una imponente riqualificazione con il progetto “1 km di mura all’anno”, che intendiamo rendere sempre più connesso a quartieri e complessi edilizi abbandonati, soprattutto in aree con maggiore criticità sociale. Abbiamo inoltre in animo di costruire una pista ciclabile sul tracciato dismesso della ferrovia, intercettando e riqualificando nuovi spazi verdi, ricucendo la città anche nei territori più periferici".

Nei mesi scorsi è stato avviato il percorso di condivisione con gli enti e con i portatori di interesse. A tal fine il primo dicembre si è concluso il primo ciclo di incontri con i, cosiddetti, stakeholder. A proposito di condivisione, proprio ieri l’amministrazione ha incontrato i vertici di Confesercenti: "Ci rendiamo disponibile attraverso i nostri sportelli, a raccogliere progettualità ed interessi del mondo imprenditoriale per trasmetterli all’Amministrazione affinchè se ne tenga conto nello strumento urbanistico in fase di costruzione".