Un Po da film, immagini in scena con Carlo Magri

Oggi alle 16, nella sala dell’Arengo del municipio, il gruppo Caschi Blu della Cultura organizza la conferenza dal titolo ‘Un po’... di cinema’ a cura di Carlo Magri. L’incontro, che beneficia del patrocinio del Comune, come sempre è gratuito e aperto alla cittadinanza fino ad esaurimento posti. La presentazione comincerà con l’illustrare e commentare una serie di immagini dei tanti film di fiction girati lungo il Po, tratte dall’ultimo libro del regista Carlo Magri, ‘Ferrara, città e provincia nel cinema. Un viaggio per immagini, lungo un secolo, in oltre 100 film’.