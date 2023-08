Un po’ di California alla Darsena I ’Revisited’ a un Fiume di musica

Oggi si partirà dal Molo Wunderkammer per un viaggio musicale che parte dalla costa est emiliano-adriatica per sbarcare sulla west coast americana. California Revisited a Un Fiume di Musica.

L’evento questa sera al Molo Wunderkammer, via Darsena 57. Alle 19 apertura cancelli, alle 21 il concerto. Ingresso ad offerta libera per le organizzazioni di volontariato. Il sestetto, composto da musicisti e insegnanti provenienti dalla Scuola di Musica e dall’Associazione musicisti di Ferrara, porterà sul palco un’avventura attraverso il country rock californiano, con un focus sulle voci femminili che hanno caratterizzato questo affascinante genere musicale. Da Linda Ronstadt a Nicolette Larson, da Emmylou Harris a Carly Simon, da Melanie a Laura Nyro e Judy Collins, California Revisited riscoprirà e darà nuova vita a brani iconici che hanno segnato il panorama musicale dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. La formazione è composta da Ricky Doc Scandiani (piano e voce), Virna Comini (voce),

Roberto Poltronieri (pedal steel e chitarra elettrica) Enrico Trevisani (basso), Stefano Guarisco (batteria) e Stefano Melloni (chitarra acustica e fiati). La serata verrà dedicata alla Lega nazionale per la difesa del cane. Un Fiume di Musica 2023 presenta ventuno concerti, coinvolge centinaia di musicisti e professionalità per tre mesi di musica fino al 17 agosto. Per l’ottavo anno il fiume Volano ospita un concerto ogni sera al Molo Wunderkammer (sul retro di Palazzo Savonuzzi in via Darsena, 57) con il tema della solidarietà. La Darsena di San Paolo, piazza musicale dove celebrare la musica e offrire uno spazio di incontro. Un Fiume di Musica è organizzato dall’Associazione Musicisti di Ferrara, con il Consorzio Wunderkammer (di cui l’Amf fa parte), il patrocinio del Comune, Jazz Club Ferrara, Dipartimento Jazz del Conservatorio, Wah Wah Magazine, Il Gruppo dei 10, Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese, Flying Boppers.