Un podcast dedicato a Don Minzoni

Un podcast ispirato al sacerdote martire della resistenza e futuro beato. L’amministrazione Baldini e il comitato per le celebrazioni del centenario della morte di don Giovanni Minzoni (nella foto), in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Onnivoro, ha organizzato un laboratorio gratuito sul tema: "Come fare un podcast": due incontri gratuiti e aperti a tutti, dedicati alla realizzazione di un podcast. A partire da casi studio ed esercitazioni pratiche, si affronteranno le fasi di ideazione, di scrittura, di scelta della voce e dei suoni, fino alla promozione e alla distribuzione. A guidare gli aspiranti podcaster saranno Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli, che da anni si occupano di raccontare storie nei loro podcast, per i quali hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Il corso si svolgerà nel convento dei Cappuccini, ad Argenta, il 24 e 26 ottobre, dalle 17.30 alle 20, ed è gratuito.

"Il podcast negli ultimi anni è diventato uno strumento potente di espressione – afferma l’assessore alle Politiche Giovanili, Giulia Cillani – sempre più comune e diffuso, sia tra i creatori che tra gli ascoltatori. Il Centenario è l’occasione migliore per promuovere questo progetto, una storia tra le più emozionanti della nostra cittadina".

Franco Vanini