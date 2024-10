"Un polo logistico all’ex outlet"

Sulle macerie dell’ex outlet sorgerà un polo logistico. Il complesso commerciale di Occhiobello è stato aggiudicato all’asta nei primi giorni del giugno scorso dalla stessa società che acquisì, nel 2023, i terreni confinanti. Ora sull’intera area – una superficie catastale di 225.998 metri quadrati – sorgerà un polo logistico. In base alle prime indicazioni progettuali, è prevista la creazione di nuovi capannoni al posto degli edifici attuali, che saranno demoliti. "Il nuovo investimento – spiega il sindaco di Occhiobello Irene Bononi – ha creato alcune perplessità, fra cui il crescente traffico pesante da gestire. L’investitore veronese provvederà alla realizzazione dei capannoni e dell’area di sosta per i camion". L’asta, iniziata nel 2022, era stata anticipata, il 21 ottobre 2020, dalla procedura di fallimento delle società ‘Occhiobello Outlet Village’ e ‘Costruzioni Generali Italia – in liquidazione’. "Non è chiaro se saranno dati in gestione ad altre realtà o direttamente agli imprenditori che hanno acquisito la struttura – ha aggiunto il vicesindaco Davide Valentini rispetto al tema del parcheggio per camion –. Sulle perplessità per il traffico di mezzi pesanti valuteremo un ampliamento del parcheggio ed una modifica alla viabilità". La struttura commerciale, inaugurata nell’aprile del 2017, a pieno regime avrebbe garantito oltre trecento posti di lavoro.

Mario Tosatti