Un Polo per il patrimonio culturale È l’obiettivo di Makros e Sipro

Creare un polo per la protezione del patrimonio culturale, che coniughi creatività e manifattura, dando vita a una filiera corta, tutta ferrarese, della produttività, dalla progettazione all’esecuzione. E’ l’obiettivo condiviso emerso durante l’incontro in Makros - l’azienda sita negli incubatori Sipro di via Saragat che realizza sistemi archivistici per la tutela e conservazione del patrimonio culturale e artistico conosciuta nel mondo per il marchio Blockfire – tra l’amministratore unico Sipro Stefano di Brindisi, il presidente Fesvi Davide Bellotti, il vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Paolo Govoni e il fondatore e direttore generale Makros, Massimo Luise. Presupposto dell’incontro è stata la sottoscrizione tra Sipro e Makros dell’ampliamento degli spazi dell’azienda – quindi un nuovo modulo - e il ripensamento degli incubatori, tra i punti dell’accordo recentemente sottoscritto tra Sipro e Fesvi (Ferrara Sviluppo). "Aziende come Makros - ha spiegato Bellotti - che negli incubatori progettano ma realizzano le proprie installazioni altrove (in Veneto, ndr), inducono a riflettere sulla necessità di investire nella manifattura specializzata puntando alla realizzazione di distretti produttivi". Secondo Govoni si potrebbe puntare a una filiera corta "che coniughi creatività e manifattura, tecnologia e cultura".