Un pomeriggio dedicato ai papà

"Un pomeriggio insieme per celebrare i papà, riflettendo sui cambiamenti sociali", lo annuncia la candidata Francesca Bergami: "In occasione della Festa del Papà – spiega - ‘Siamo Poggio’ organizza l’appuntamento sul tema "Il ruolo del papà oggi: nascita ed evoluzione del ruolo del padre nel tempo’. A relazionare sarà Laura Lambertini, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva.". L’incontro si terrà giovedì, alle 18.30, nella saletta al secondo piano del Centro Civico. La presentazione è a cura della candidata sindaca Francesca Bergami, che ha ideato l’iniziativa attraverso la quale si potrà comprendere come sia cambiata nel tempo e nei tempi la figura paterna, "non più autoritaria e scarsamente coinvolta – sottolinea - ma pienamente partecipe e presente nella crescita dei figli e della famiglia". I valori della famiglia e il ruolo dei genitori uniti in un progetto di vita che accompagna i figli in tutte le loro fasi di vita. "Con questo evento, a cui tutti sono invitati a partecipare – spiega la Bergamini - vogliamo celebrare i papà: quelli che lo sono, quelli che lo saranno e anche quelli che purtroppo non ci sono più".