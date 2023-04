’Un pompiere amico’, l’iniziativa per scoprire le attività dei volontari

Una giornata trascorsa insieme ai Vigili del Fuoco Volontari di Copparo e tutta dedicata a loro. È in programma domani ‘Metti un pompiere per amico...’, l’iniziativa organizzata dal Lions Club Copparo e Associazione Amici dei Pompieri di Copparo Odv, con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è alle 16.30 davanti al municipio, in via Roma, per tanti momenti tutti insieme: a tu per tu con i Vigili del Fuoco per capire chi sono e cosa fanno, dimostrazioni pratiche con il coinvolgimento dei bambini, che riceveranno l’attestato di ‘Pompiere per un giorno’, alla scoperta di automezzi scale e attrezzature, poi filmati e giochi interattivi. Saranno anche esposti mezzi di soccorso. Ci sarà inoltre la possibilità di avere informazioni per entrare a far parte della bella ‘famiglia’ del Distaccamento copparese. A sera ci si sposterà al Ristorante da Giuseppe per la cena con lotteria, la cui finalità è proprio la raccolta fondi a favore dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo (per informazioni e prenotazioni: 348-0168484).