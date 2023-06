Un ponte per l’Oriente tra i banchi "Così nascono i campioni di cinese"

di Lucia Bianchini

Una piccola eccellenza tutta ferrarese, è il corso di lingua cinese del liceo linguistico Carducci, attivo dall’anno scolastico 20122013 e che sta ottenendo risultati molto positivi e premi nazionali e internazionali per i suoi studenti. Ne parla Tommaso Rossi, docente di lingua e cultura cinese dell’istituto.

"Il cinese a Ferrara lo insegniamo solo noi, insieme ad altre quattro scuole in tutta l’Emilia Romagna, siamo stati i primi ad attivare il corso. Negli anni grazie alla bravura degli studenti e al nostro impegno abbiamo avuto vari riconoscimenti dal governo cinese, tra cui l’aula Confucio, solitamente appannaggio delle università, grazie al grande numero di studenti che si certificano in lingua e ai loro ottimi risultati, abbiamo circa 70 studenti certificati all’anno, per essere alle superiori è un buon livello. Abbiamo poi ottenuto un budget di 90mila dollari da spendere in implementazioni didattiche per l’insegnamento del cinese, oltre ad essere sede di certificazione internazionale"

I ragazzi hanno ricevuto diversi premi

"Nei 12 anni di attività di questo indirizzo molti studenti hanno partecipato a competizioni nazionali e internazionali sponsorizzate dall’istituto Confucio, in particolare a ‘China’s bridge’, ‘Il ponte verso la Cina’ a cui partecipano tutti i Paesi non cinofoni. Noi siamo un istituto statale, non un convitto o una scuola paritaria, che può contare su più ore di insegnamento della lingua, ma abbiamo comunque ottenuto un primo premio nazionale, due anni fa, vinto da Giulia Poli, che è andata alle semifinali a Pechino e tre secondi premi, il più combattuto e recente a Catania con Davide Gardenghi, studente di quarta"

Come è nato questo percorso di studi?

"Il percorso è iniziato nell’anno scolastico 201213, l’anno prima avevamo organizzato un corso extracurriculare per capire che interesse potesse suscitare nella popolazione studentesca. Oggi contiamo più di 160 studenti di cinese e due future prime molto numerose, abbiamo due sezioni parallele. C’è stata una forte crescita per questo percorso. Credo si sia innescato un tam tam positivo riguardo la qualità del liceo linguistico. I ragazzi in questa lingua vedono quel qualcosa in più che in futuro, a parità di qualifiche, possono sfoggiare in sede di colloquio"

Quali sono le prospettive per i ragazzi che studiano cinese?

"Il 95% dei nostri iscritti prosegue con l’università e di la stragrande maggioranza continua poi con la magistrale, concentrandosi soprattutto su studi linguistici o economico-giuridici con al loro interno percorsi linguistici. Una parte fa studi diversi, perché comunque il nostro è un liceo, apre qualsiasi orizzonte. In ogni classe un bel gruppetto prosegue con studi orientali in Italia la maggior parte va a Ca’ Foscari a Venezia, a Bologna e alcuni a Torino, i tre poli più rinomati e prolifici per lo studio delle lingue orientali. Tanti studenti post diploma hanno scelto percorsi internazionali, molti proprio in Cina. Delle attuali quinte due ragazzi sono risultati primi in Italia per una borsa di studio offerta dall’Ambasciata cinese in Italia per proseguire gli studi in Cina".