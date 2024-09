Un portale per le lettere di Primo Levi

Attingere dall’archivio privato di Primo Levi per studiare i carteggi scambiati con interlocutori tedeschi e trarne una inedita edizione open access online, ora disponibile per la consultazione. È questo il cuore del progetto ‘The german network: Primo Levi’s correspondence with german readers and intellectuals’ (LeviNeT), che ha portato alla creazione del portale www.levinet.eu, curato da Martina Mengoni e Alice Gardoncini del dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Ferrara, che contiene l’edizione digitale italiana e inglese di una porzione finora inedita dei carteggi di Primo Levi. Il progetto, inizialmente finanziato per una sede non italiana e successivamente approdato a Ferrara, è stato selezionato nel dicembre 2021 su più di 4mila proposte e ha ottenuto il finanziamento di oltre un milione di euro dell’European Research Council, grazie al programma Erc Starting Grant. Il portale sarà presentato domani dalle 9 nella Sala della Musica e Sala ex Refettorio, (via Boccaleone 19), nel corso della giornata di studi ‘Primo Levi scrittore di lettere. Il progetto LeviNeT’, appuntamento che rientra nel cartellone di ‘Aspettando la Notte dei Ricercatori’. "Si tratta delle corrispondenze di Levi con vari interlocutori di lingua tedesca, iniziate con la traduzione in tedesco di ‘Se questo è un uomo’ nel 1961 - spiega Mengoni –. Un totale di circa 500 lettere con oltre 50 interlocutori sarà pubblicato entro il 2027. Per ora è online il primo carteggio, quello con Hermann Langbein, ex deportato austriaco e storico dei campi di concentramento, che Levi definì ‘un uomo formidabile’, curato insieme alle colleghe Alice Gardoncini e Flavia Palma". Sul portale sarà poi ricostruita la mappatura integrale del carteggio.