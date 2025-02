"Un predatore schivo che teme l’uomo. Quando ci vede fugge"

"Il lupo sta prendendo confidenza con l’uomo, non ha più paura", le parole di Alberto Pelacchi, presidente dell’Enalcaccia della provincia di Ferrara, nell’intervista di alcuni giorni fa. Un aspetto sul quale interviene Gruppo Grandi Carnivori Emilia Romagna con la referente per Ferrara Elisabetta Bergonzini.

"Il lupo non è stato reintrodotto, semplicemente sta tornando ad abitare ambienti dove già viveva da tempi antichi. Ha scelto di fermarsi nel Mezzano, in un numero che solo i risultati della ricerca portata avanti da Unife ci potrà dire. Il motivo è solo uno: qui ci sono le nutrie. Qui il lupo riesce a svolgere il suo ruolo ecologico di predatore, diminuendo la presenza di questo animale colpevole di danni all’agricoltura. Proprio i risultati della ricerca di cui si diceva prima, ci dicono che la dieta del lupo nel Mezzano si focalizza sulla nutria. Tuttavia ciò non significa che avremo un incremento fuori controllo della presenza di questo predatore, come teme il presidente di Enalcaccia, dimenticando forse che il lupo è un animale fortemente territoriale, che non permette ad altri lupi di invadere il proprio territorio. Pelacchi giustamente faceva notare che in montagna il lupo si vede meno, in pianura di più. Questo di certo non perché qui il lupo si stia abituando all’uomo, ma semplicemente perché nel nostro territorio non trova vegetazione dove nascondersi, ma solo campi aperti e coltivati. Il lupo, animale abituato a percorrere anche centinaia di km al giorno, non può che attraversarli e rendersi visibile. Il lupo è e rimane un animale schivo ed elusivo che teme l’uomo. Non fugge di fronte a un trattore in quanto non lo identifica come qualcosa di umano, del resto non ne ha le sembianze. Tuttavia è sufficiente che ci veda per fuggire. Esiste tuttavia la possibilità che un lupo possa abituarsi alla presenza dell’uomo. Tocca a noi evitare che questo accada, seguendo semplici comportamenti come non lasciare cibo disponibile, curare la raccolta dei rifiuti, e ben custodire i nostri animali domestici soprattutto nelle ore notturne".