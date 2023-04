Un premio al Comune delle bici Arriva la bandiera gialla Fiab

Fiab assegna al Comune di Tresignana il riconoscimento di Comune Ciclabile. Nella sede municipale di Formignana, ieri mattina, la cerimonia di consegna delle bandiere gialle ‘ComuniCiclabili’, dalle mani del vicepresidente nazionale di Fiab Giuliano Giubelli a quelle del sindaco Laura Perelli, affiancata dall’assessore Raffaele Cartocci, dal dirigente del Settore Lavori pubblici architetto Marco Odorizzi e alla presenza dell’architetto Alice Maniezzo e della geometra Annalisa Cantelli dell’Ufficio Manutenzioni e Patrimonio. Due su cinque sono i ‘bike smile’ al Comune "per l’impegno – si legge nella motivazione – nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta". Una valutazione che potrà aumentare grazie agli interventi previsti dal Comune. "La bandiera – spiega la prima cittadina – viene consegnata per la realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della mobilità ciclopedonale. Lo testimonia la serie di investimenti sul territorio: dal collegamento ciclopedonale tra Formignana e Tresigallo in fase di completamento". A ciò si somma il percorso Val Pagliaro-Final di Rero, con collegamento verso Palazzo Pio, il progetto Bike Park, e le manifestazioni volte a promuovere una mobilità ‘amica dell’ambiente’, con il coinvolgimento di scuole e associazioni: ad esempio, ‘Bimbi in Bici’, le gare podistiche e ciclistiche, e la ‘Sbiciclata’ prevista il prossimo 1° maggio.

v. f.