"Un premio al lavoro di squadra"

Diego Benatti è il nuovo segretario regionale di Cna Emilia-Romagna. Lascia l’incarico di direttore provinciale di Cna Ferrara, assunto quasi otto anni fa. Diego Benatti succede a Fabio Bezzi, segretario regionale uscente che ha ricevuto un incarico in Cna Nazionale.

Centese, 52 anni, laureato in scienze politiche, il neosegretario regionale è stato direttore provinciale della Cna di Ferrara dal 2016. Il suo ingresso nel sistema Cna risale ad Aprile 2001, quando venne assunto come direttore dell’ente di formazione Ecipar Ferrara (oggi Cna Formazione milia-Romagna). Nel 2006 entrò nella direzione operativa di Cna come responsabile delle politiche formative e dell’innovazione e da gennaio 2011 come responsabile delle risorse umane e del bilancio. Nel novembre del 2015 fu nominato direttore provinciale, incarico che ha ricoperto dal primo gennaio 2016 fino a luglio di quest’anno.

"Sono grato alla presidenza regionale per questa nomina – ha detto il neosegretario Benatti – che corona un percorso professionale di oltre 20 anni in Cna. La decisione della presidenza è prima di tutto un riconoscimento dell’ottimo lavoro portato avanti in questi anni da Cna Ferrara. Un lavoro di squadra grazie al quale abbiamo dato solidità economica all’associazione, costituito un gruppo dirigente

di imprenditrici e imprenditori

di grande spessore".