Un premio alle eccellenze. Tutti i successi del Vergani

Importanti riconoscimenti di livello nazionale ed europeo quelli ottenuti negli ultimi sei mesi dagli studenti dell’istituto Vergani-Navarra nei settori della cucina, del food & beverage e dell’hospitality. Rappresentanti dell’amministrazione hanno consegnato al dirigente scolastico una targa nel corso di una cerimonia organizzata in municipio. Il riconoscimento dell’amministrazione celebra i traguardi raggiunti dall’istituto scolastico e, in particolare, da trentacinque alunni che insieme a una docente hanno vinto concorsi a livello nazionale e internazionale. "L‘iniziativa – ha sottolineato il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati – scaturisce dagli straordinari successi che il Vergani-Navarra ha conseguito durante quest’anno scolastico, dimostrandosi come uno degli istituti alberghieri più eccellenti d’Europa. L’istituto ferrarese ha trionfato in numerose competizioni e challenge, dimostrando non solo l’eccellenza educativa e professionale dei programmi, ma anche il forte impegno e la passione degli studenti". L’incontro, presieduto dal dirigente Urbinati, ha passato in rassegna tutti i premi vinti nei numerosi concorsi.