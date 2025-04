Un premio all’etica e all’innovazione

Si tratta della più alta onorificenza che la Repubblica Italiana riconosce ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per particolari doti di perizia laboriosità iniziativa ed etica professionale.

Nota di merito particolare per i quattro neo Maestri del Lavoro è certamente quella di avere contribuito allo sviluppo ed alla formazione dei giovani lavoratori. L’onorificenza è anche un riconoscimento pubblico ed importante per le aziende e per la loro capacità, di valorizzare i talenti personali e lo spirito innovativo dei dipendenti. Fondamentali anche le capacità che mettono in campo con i giovani.