Un premio allo scrittore Marcello Simoni A tenere banco anche il disagio giovanile

È convocato per questa sera alle 19.30, il consiglio comunale di Comacchio. Dopo le comunicazioni e l’approvazione dei verbali della giunta precedente, verrà conferito allo scrittore Marcello Simoni l’encomio della riconoscenza civica. Tra i punti, l’approvazione della convenzione tra i Comuni di Comacchio e Lagosanto per la gestione in forma associata delle funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e della Commissione per la qualità architettonica, le interrogazioni e interpellanze presentate dai gruppi di minoranza. Sul tavolo la mozione presentata dalla capogruppo de’ La Città Futura – M5S Sandra Carli Ballola sul tema: ‘Il disagio giovanile, ancora un episodio: indagine conoscitiva della condizione giovanile e progetto educativo’.