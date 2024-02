Un premio per gli studenti che vanno a Cona in treno

Parte domani la campagna ’TrainToCona’, l’iniziativa di cashback che premia chi studia a Cona e sceglie il treno e la sostenibilità per i propri spostamenti.

TrainToCona è un progetto dell’Università di Ferrara, Comune di Ferrara e AMI per incentivare la mobilità ferroviaria sulla tratta Ferrara-Cona, realizzato in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler. L’iniziativa si avvale inoltre del contributo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

"TrainToCona è dedicato alle studentesse e agli studenti iscritti a Unife che si recano al Polo Didattico di Cona per frequentare le lezioni del secondo semestre dell’anno accademico 2023/24 - spiega Lavinia Cavallini, responsabile della ripartizione Segreterie e servizi alle studentesse e agli studenti dell’Università -. L’utilizzo del treno Ferrara-Cona Ospedale sarà tracciato tramite l’app Play&Go. L’incentivo previsto è pari a 0,50 euro a tratta, quindi una doppia tratta quotidiana (andata/ritorno) darà diritto ad una premialità di un euro (massimo giornaliero); ogni mese ciascun aderente potrà raggiungere un massimo di 13€, corrispondente a circa il 50% dell’abbonamento ai mezzi pubblici acquistato con l’agevolazione studente".

Oltre ad alleggerire le spese per gli spostamenti da parte degli studenti, il progetto vuole essere un incentivo verso una mobilità sostenibile che consenta di ridurre l’inquinamento ambientale, il traffico cittadino su direttrici strategiche e la pressione su tratte utilizzate intensamente da una vasta varietà di utenza. "In questa iniziativa trovano sintesi alcuni degli obiettivi che più ci stanno a cuore - dichiara Marco Pisano, direttore generale dell’Ateneo -: l’attenzione al benessere della nostra comunità studentesca, ma anche quella verso la sostenibilità e per uno sviluppo dell’Ateneo in armonia con le realtà del territorio e la città. L’Università metterà a disposizione le somme di cashback, di cui potranno beneficiare potenzialmente oltre 700 studenti. Un contributo concreto verso i valori cui crediamo, dalla centralità dello studente all’importanza di fare rete con le realtà del territorio per il benessere dello stesso".

"Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la promozione della mobilità sostenibile del nostro territorio - sottolinea il vicesindaco e assessore alla Mobilità Nicola Lodi -. Un piano importante e ambizioso, che non andrà solamente ad alleviare le spese degli studenti ma anche, e soprattutto, a ridurre l’inquinamento ambientale, in coerenza con gli obiettivi del Comune di Ferrara di adottare politiche sempre più ‘green’. Grazie a questo progetto gli studenti potranno trovare un riferimento sicuro e sano per i loro spostamenti". Chiude l’amministratore unico di AMI, l’agenzia della mobilità del bacino di Ferrara, Antonio Fiorentini: "La collaborazione tra le istituzioni è sempre il segno del buon funzionamento del pubblico e questo progetto ne è la testimonianza a maggior ragione se i destinatari sono i giovani o i ragazzi, su progetti di mobilità sostenibile".

Gli studenti interessati possono scaricare l’App Play&Go, disponibile su Play Store e Apple Store, e iscriversi nella sezione Campagne dell’App.