Un professionista esperto per il ‘Laboratorio Aperto’

Il ‘Laboratorio Aperto’ di via Castelnuovo a Ferrara è alla ricerca di un professionista qualificato per il ruolo di coordinatore dei centri di facilitazione digitale in tutta la Regione Emilia-Romagna, per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. I requisiti fondamentali richiesti sono una laurea triennale, tre anni di esperienza documentata in attività di formazione individuale e di gruppo, competenze avanzate nella gestione di team, organizzazione, risoluzione dei problemi e gestione delle risorse. Inoltre, richiesta una profonda conoscenza e padronanza nell’utilizzo dei servizi online, possesso di una patente di guida valida e disponibilità di un veicolo personale per gli spostamenti entro un raggio di 60 chilometri. Viene offerto un contratto a tempo determinato, opportunità di impiego part time o full time. Le aree di lavoro saranno Unione del Frignano, Unione Terre dei Castelli, Unione Distretto Ceramico, Unione Bassa reggiana, Ferrara e Unione Terre del Delta.